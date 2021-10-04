Şırnak'ta terör finansçılarına darbe: 84 gözaltı

Şırnak’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül ile 03 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

KAÇAK MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 17,33 gram metamfetamin, 228 kilo 671 gram esrar, 4,8 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet exstacy, 10 bin 813 paket kaçak sigara, 78 adet kaçak cep telefonu, 97 litre alkollü içecek, 75 kilogram kaçak çay, 560 adet kaçak kol saati, 4260 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 84 kişi gözaltına alınırken, şahıslarla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi.