1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise drone ile görüntülendi. Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

Çanakkale’de gece saatlerinde etkisini gösteren sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesiyle saat 03.30 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Etkisini kaybedince trafik normale dönecek

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Büyüledi

2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise drone ile görüntülendi.

İHA'nın aktardığına göre sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntüsü büyüledi.

Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü havadan görüntülendi VİDEO