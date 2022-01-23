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    Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü kapanan Sivas-Malatya kara yolu için ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 23.01.2022 - 09:34
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    Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

    Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

    Yoğun kar yağışı yurdu etkisi altına aldı.

    Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte de aksamalara neden oluyor.Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

    SİVAS-MALATYA KARA YOLU KAPANDI

    Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise trafik polislerince Hekimhan'da bekletiliyor.

    YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı #1

    Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı #2


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