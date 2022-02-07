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- Sivas'ta cenazeyi kızakla taşıdılar
Sivas'ta cenazeyi kızakla taşıdılar
Zara ilçesindeki yoğun yağış nedeniyle yollar kapandı. Bu nedenle iki cenaze kızakla defin noktasına ulaştırıldı.
- İHA
- 07.02.2022 - 12:44
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar küreme araçlarının giremediği bazı köylerde hayat adeta durdu.
CENAZE KIZAKLA TAŞINDI
Sivas’ın Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı.
Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi.