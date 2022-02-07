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Sivas'ta cenazeyi kızakla taşıdılar

Sivas'ta cenazeyi kızakla taşıdılar

Zara ilçesindeki yoğun yağış nedeniyle yollar kapandı. Bu nedenle iki cenaze kızakla defin noktasına ulaştırıldı.