Sivas'ta deprem 15 metre çapında obruk oluşturdu! Felaketin ardından bir köyde ortaya çıkan 15 metre çapındaki obruk vatandaşları korkuttu. Kızılırmak yakınlarında oluşan obruk zemininden su çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük hasar oluşturdu.

Yıkıcı depremlerin ardından kaydedilen bilançolar felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor.

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşların korkusu devam ediyor.

Konya'da kendiliğiyle oluşan obruklar hayrete düşürüyor.

Sivas'ta obruk oluştu

Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesinde Canova köyünde bir tarlada depremden sonra obruk oluştu.

Yaklaşık 15 metre çapında 10 metre derinliğinde oluşan obruğu gören köy sakinleri, durumu köy muhtarına bildirdi.

Şans eseri yaralanan olmadı

Köy muhtarı Yahya Şahin de durumu yetkililere söyledi.

Obruğun oluştuğu esnada tarlada çalışanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

"Depremin ardından bu obruk oluştu"

Canova Köyü Muhtarı Yahya Şahin yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

Bu obruk tahminen depremden sonra oluştu. Hafik Çimenyenice merkezli bir deprem olmuştu, köyde de hepimiz hissettik.



Tahminlerimize göre o depremin ardından bu obruk oluştu. Genişliği yaklaşık 10-15 metre vardır. Kızılırmak’a yakın olduğu için zeminden su çıkmış olabilir.



Daha önceden küçük bir çöküntü olmuştu fakat ona obruk denilemez.



Fakat buradaki bir felaket, tedbirimizi alacağız ama bu tedbirden de öte bir olay. Allah'tan gelen bir olay.

"Tarlada çalıştığımda korkarım açıkçası çok ürpertici"

Köy sakinlerinden Erol Yılmaz ise obruğun yeni oluştuğunu ve ürpertici olduğunu ifade ederek şöyle dedi: