Sivas'ta depremden kaçarken kaza yaptılar! Ölü ve yaralılar var Yıkıcı depremlerden kaçmak isteyen bir ailenin bulunduğu araç ve karşı yoldan gelen aracın çarpışması sonucunda yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev enkaza döndü. Yeni yaşam kurmak isteyen vatandaşlar çevre illere tahliye edildi. Bu sırada yaşanan kazalar tekrardan yürekleri dağladı. Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde yaşanan kazada ortalık kan gölüne döndü. 2 araç çarpıştı Kazada çekici ile Erzincan istikametinden gelmekte olan, içerisinde Kahramanmaraşlı depremzede Göktürk Ailesi'nin bulunduğu araç çarpıştı. Sıkışan vatandaşlar araçtan çıkarıldı Yaralılar, İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerinin operasyonu ile araçtan çıkartıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi Yaralılar, ambulanslarla Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. 1 kişi hayatını kaybetti 35 yaşındaki Meliha Göktürk Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tedavileri devam ediyor Kazada yaralanan; İ. Göktürk, A. Göktürk, A. Göktürk, İ. Göktürk ve H.Göktürk’ün tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.