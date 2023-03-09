Sivas'ta depremden kaçarken kaza yaptılar! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev enkaza döndü. 

Yeni yaşam kurmak isteyen vatandaşlar çevre illere tahliye edildi. 

Bu sırada yaşanan kazalar tekrardan yürekleri dağladı. 

 Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde yaşanan kazada ortalık kan gölüne döndü. 

2 araç çarpıştı 

Kazada çekici ile Erzincan istikametinden gelmekte olan, içerisinde Kahramanmaraşlı depremzede Göktürk Ailesi'nin bulunduğu araç çarpıştı.

Sivas'ta depremden kaçarken kaza yaptılar! Ölü ve yaralılar var

Sıkışan vatandaşlar araçtan çıkarıldı 

Yaralılar, İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerinin operasyonu ile araçtan çıkartıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi 

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Sivas'ta depremden kaçarken kaza yaptılar! Ölü ve yaralılar var

1 kişi hayatını kaybetti 

35 yaşındaki Meliha Göktürk Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Tedavileri devam ediyor 

Kazada yaralanan; İ. Göktürk, A. Göktürk, A. Göktürk, İ. Göktürk ve H.Göktürk’ün tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta depremden kaçarken kaza yaptılar! Ölü ve yaralılar var