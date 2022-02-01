Sivas'ta dondurucu soğuk: Akan su dondu

Kentte merakla beklenen yağışın ardından hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Suların donmasını engellemek adına musluğu açık bırakan mahalle muhtarı, sabah musluktaki suyun bile donduğunu gördü.

Sivas'ta soğuk hava adeta rekor kırıyor.

Heyecanla beklenen kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı iyice düştü.

Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

AKAN SU DONDU

Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah geldiğinde ise lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı.

"SİVAS SOĞUĞU İLE GÜZEL"

Düzarduç, Sivas’ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel.” şeklinde konuştu.