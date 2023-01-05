Sivas'ta göl yüzeyi buz tuttu

Anadolu’nun en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken Harmancık Göleti kısmi buz tuttu.

Doğu illerinde başlaması gereken kar yağışı gecikirken hava sıcaklığı sıfırın altına düşmeye başladı.

Anadolu’nun en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta buzlanmalar yaşanıyor.

Soğuk havanın kendisini hissettirmeye başlamasıyla kent merkezine uzaklığı yaklaşık 30 kilometre olan Harmancık Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

"Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyor"

Buz tabakası oluşan gölet, havadan görüntülendi. Durmuş Sağır, her sene gölet yüzeyinin buz tuttuğunu belirterek, "Burası Harmancık Göleti, 1992 yılında yapıldı. Kış geldi ama yağmur yok, kar yok. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyor ama gün içerisinde hava güneşli ve sıcak. Yağmur, kar yok; kuruduk kaldık. Her sene bu gölün yüzeyi buz tutar ama bu sene biraz geç dondu. Havaların sıcak olmasından dolayı." dedi.

"Şimdi ise ne kar var ne yağmur"

İHA'nın haberine göre, Ali Sağır, geceleri ayaz olduğundan bahsederek, "Sivas’ta önceden yarım metre, bir metre kar yağardı. Önceden biz evlerin çatılarından kar sıyırırdık. Şimdi ise ne kar var ne yağmur. Geceleri ayaz oluyor ama eskiden daha soğuk olurdu." diye konuştu.