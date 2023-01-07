Sivas'ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yurdun çeşitli illeri, beyaza büründü.

Sivas'ın merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki, yağış olmadığı için henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde de kar etkili oldu.

Yağan kar, sezonun açılışı için yeterli değil

Merkezde yer yer kar kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaştı. Suni olarak karlama çalışmalarının da yapıldığı 2552 rakımlı kayak merkezinde, kayak pistleri beyaz görünümüne kavuştu.

DHA'nın haberine göre; biriken karın kayak sezonu açılışı için henüz yeterli seviyede olmadığı belirtildi.

















