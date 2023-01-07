Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.375
1.19%
BTXN Coin
7.87
0.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Sivas'ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

    Henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
    • 07.01.2023 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı

    Yurdun çeşitli illeri, beyaza büründü.

    Sivas'ın merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

    Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki, yağış olmadığı için henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde de kar etkili oldu.

    Yağan kar, sezonun açılışı için yeterli değil

    Merkezde yer yer kar kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaştı. Suni olarak karlama çalışmalarının da yapıldığı 2552 rakımlı kayak merkezinde, kayak pistleri beyaz görünümüne kavuştu.

    DHA'nın haberine göre; biriken karın kayak sezonu açılışı için henüz yeterli seviyede olmadığı belirtildi.

    Sivas ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne kar yağdı #1

    Sivas ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne kar yağdı #2

    Sivas ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne kar yağdı #3

    Sivas ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne kar yağdı #4

    Sivas ta henüz sezonun açılmadığı Yıldız Dağı Kayak Merkezi ne kar yağdı #5


    'Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum'
    Gündem

    'Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum'

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Göztepe, Ajdin Hasic'i gönderdi
    Kralspor

    Göztepe, Ajdin Hasic'i gönderdi

    Görüş Bildir