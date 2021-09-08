Sivas'ta kaza: 2 ölü 3 yaralı

Yıldızeli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi, Ilıca köyü yakınlarında Hasan Taşkın yönetimindeki hafif ticari araç ile Hasan Doğan yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İLK MÜDAHALELERİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Talat Özcan, Salman ve Anşa Uzun yaralandı.

Yaralılardan Anşa Uzun Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde, sürücülerden Hasan Doğan ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı.

Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.