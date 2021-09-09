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    Sivas'ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı

    Kellah gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Gölden geriye kış manzaralarını aratmayan beyaz tuz tabakası kaldı.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:30
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    Sivas'ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı

    Sivas’ın Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı.

    Beslendiği su kaynaklarının kuruması ve yağışların azalması nedeniyle göl tamamen kurudu. Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kar manzaralarını andırdı.

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Bozkırın ortasına bembeyaz kalan göl, endişe verse de ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl, drone ile havadan da görüntülendi.

    Sivas ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı #1

    "KURAKLIĞIN OLMASI İNSANLARI TEDİRGİN EDİYOR"

    İlçe sakinleri, kuraklık nedeniyle gölden gerine kış mevsimini andıran görüntüler kaldığını belirtip, “Burada yaz aylarında 35-40 dereceye ulaşan sıcaklıktan dolayı kuraklık yaşanıyor. Kuraklıktan dolayı gölde adeta kar yağmış gibi bir manzaraya büründü. Tabii ki güzel bir görüntü fakat bir yandan da içler acısı. Kuraklığın olması insanları tedirgin ediyor.” dedi.

    Sivas ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı #2

    Sivas ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı #3

    Sivas ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı #4

    Sivas ta Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı #5

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