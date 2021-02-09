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    Sivas'ta mutasyonlu virüs karantinası

    Koyulhisar ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi, tespit edilen mutasyonlu koronavirüs vakası nedeniyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:13
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    Sivas'ta mutasyonlu virüs karantinası

    Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle yapılan taramalarda, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Şeyhler Mahallesi'nde mutasyonlu virüs vakası tespit edildi.

    MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

    İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, temaslıların olabileceği şüphesiyle ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla mahallede bugün saat 15.00 itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı.


    Sivas ta mutasyonlu virüs karantinası #1

    Sivas ta mutasyonlu virüs karantinası #2

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