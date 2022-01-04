Sivas'ta pitbull gezdiren gence 14 bin 982 TL ceza

Sivas'ta pitbull gezdiren gence 14 bin 982 TL ceza

Sokakta pitbull gezdirildiği ihbarı ile bölgeye giden ekipler, yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevresinde gezdirmek gerekçesiyle harekete geçti.

Türkiye'de sokak köpeklerinin durumu tartışma konusu oldu.

Özellikle son dönemlerde köpeklerin insanlara saldırı vakaları artarken bu sorun için belediyelerin bugüne kadar umursamaz tavırları tepki toplamıştı.

Ancak Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma sessiz kalmayıp, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulunurken, CHP'li belediyeler dışında birçok belediye, bu yönde harekete geçti.

Sokaktaki köpekler için artık daha duyarlı davranan belediyelere son örnek ise Sivas'tan geldi...

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Sivas'ın Fatih Mahallesi 58'inci Sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğin dolaştırıldığı ihbarı ile ekipler bölgeye gitti.

16 yaşındaki Eren B. isimli gencin sokakta yasaklı köpek gezdirdiğini gören ekipler, hayvana el koyarak hayvan ambulansı ile barınağa götürdü.

YASAKLI KÖPEK GEZDİRMEYE PARA CEZASI

Pitbull cinsi köpeği yeni sahiplendiğini belirten Eren B.'ye ise yasaklı köpek bulundurmak, maskesiz, tasmasız ve okul çevresinde gezirme sebebiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

























