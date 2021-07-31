Sivas’ta şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarları başında anıldı

PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan, mezarları başında anıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan mezarları başında gözyaşları ile anıldı.

31 Temmuz 2018 senesinde şehit edilen anne ve oğlunun mezarı başına Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, ablaları Safi Nur Güney, Mahi Nur Dutal, Sadegül Ateş, Sevgi Ergüven, eniştesi Şener Ergüven ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın minik kuzenleri gelerek dualar etti.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DE KATILDI

Ziyarete Kaymakam Necati Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ile şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

İlçe Müftü Vekili Şahin Keleş şehit anne ve oğlu için Kur’an-ı Kerim okudu.

Edilen duaların ardından mezarlara çiçek bırakıldı.

“BEBEK KATİLİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUZ”

Kaymakam Aktan, devletin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Buradan eli kanlı, bebek katili terör örgütünü lanetliyoruz. Bir kez daha şehit Bedirhan bebek ve şehit annesi Nurcan Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

“ACI BENİM İÇİMDE”

Zamanının çoğunu şehit torunu ve kızı için ayırdığı oda ile mezar başında geçirdiğini belirten Suudiye Demir ise, "3’üncü yılında anmak üzere bir kez daha mezarlarının başına geldik. Allah razı olsun Kaymakamdan, askerlerimizden, beni 1 dakika yalnız bırakmıyorlar, geliyorlar yanıma. Mezarı başına da geldiler, dualarını ettiler, Kur'an okudular. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar. Acı benim içimde." sözlerini kaydetti.

“ALLAH GÜÇ KUVVET VERSİN DEVLETİME”

Ev ziyaretlerine ve mezara gelenlerin kendisini rahatlattığını belirten Demir acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Unutmadıkları, destek verdikleri için memnun oluyorum. Lanet olsun terör örgütüne. İnşallah askerlerimiz onların hakkından gelecek, Allah güç kuvvet versin devletime de askerimize de.





“UNUTULACAK BİR ACI DEĞİL”

Unutulacak bir acı değil. Allah rahmet eylesin, devletimize zeval vermesin, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabbim onlara da fırsat vermesin."