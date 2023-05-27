Sivas'ta Togg, depremzede kardeşlerin sünnet aracı oldu Yerli ve milli otomobil Togg, Sivas'ta öğrenci yurdunda kalan 6 yaşındaki depremzede Ahmet Egemen ve 9 yaşındaki Mehmet Akif Kılıç kardeşlerin sünnet aracı oldu.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere Malatya'da yakalanan 6 kişilik Kılıç ailesi, evleri hasar görünce Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

4 çocuk sahibi Ziya ve Yasemin Kılıç çiftinin 4 çocuğundan Ahmet Egemen ve Mehmet Akif için belediyi ile İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerin de desteğiyle sünnet organizasyonu yapıldı.

Gönüllülerin belediyeye yaptığı başvuru üzerine depremzede iki kardeşin sünnet aracının belediye bünyesinde yer alan yerli otomobil Togg olması kararlaştırıldı.

Sünnet aracı olarak süslenen Togg ile KYK yurduna gidilerek kardeşler alındı.

Şehir merkezinde tur attılar

Burada davul zurna eşliğinde halay çekilmesinin ardından hareket eden konvoy, şehir merkezinde tur attıktan sonra sünnet düğünün yapılacağı salona ulaştı.

Sünnet aracı olan Togg'a caddelerden geçenler yoğun ilgi gösterdi.

"Aracı çok beğendik"

Ahmet Egemen ve Mehmet Akif'in babaları Ziya Kılıç, deprem sonrası geldikleri yurtta gönüllülerin desteği ile çocuklarına sünnet töreni düzenlediklerini, sünnet aracı olarak da belediyenin Togg’u tahsis etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

Malatya'da depremi yaşadık. Sivas'ta ikamet ediyoruz. Allah Sivas halkından ve belediyesinden razı olsun. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araba çok güzel, çok beğendik. Allah devletimize zeval vermesin.

Çocuklardan Mehmet Akif Kılıç ise çok mutlu olduğunu ve aracı da çok beğendiğini belirterek "İçini gördüğümde heyecanlandım. Araba çok güzelmiş. Sevindim" diye konuştu.

"Depremzedelerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalıştık"

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altun da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: