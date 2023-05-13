Sivas'ta vatandaşlar yağmurun altında saatlerce Togg’u beklediler Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un Anadolu Kırmızısı SUV modeli, Sivas’ın Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

İHA

Sivas'ın Gemerek ilçesine getirilen yerli ve milli otomobil Togg’u vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden saatlerce bekledi.

İlçe meydanına getirilen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yoğun ilgi gösterilen otomobille fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

"Yağan yağmura rağmen onu görmeye geldik"

Togg’u görmeye gelen Menderes Ayhan, yağan yağmura aldırış etmeden Togg’u görmeye geldiğinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

Yağmurlu günde yerli ve milli gururumuz Togg Gemerek ilçemize gelmiştir. Yağan yağmura rağmen onu görmeye geldik. Bu arabayı yapandan, emeği geçenden ve buraya getirenden Allah razı olsun. Yerli ve milli arabamız Togg vatana millete hayırlı olsun.

"Yağmur bereketiyle beraber geldi arabamız"

Yağmur altında Togg’u görmek için bekleyen Hüdaverdi Altun, Togg’un yağmur bereketiyle geldiğini belirterek şöyle devam etti:

Togg arabamız Gemerek ilçesine geldi. Gereçten kusursuz araba yapılmış. Yağmur bereketiyle beraber geldi arabamız. Herkese, bütün gençlere inşallah zamanla nasip olur. Herkes güle güle yerli ve milli arabamız Togg’a biner.

Öte yandan yerli ve milli otomobil Togg Şarkışla ilçesinde de vatandaşlarla buluştu.

Ak parti 5’inci sıra milletvekili Adayı Serdar Öksüm kullandığı Togg Şarkışla ilçesini baştan aşağı gezerek hükümet konağı önünde halka sergilendi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, Togg’u inceleyerek fotoğraf çektirdi.