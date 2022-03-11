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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

    Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 07:26
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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

    İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesinde devrildi.

    Olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    34 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.

    Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Sivas ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı #1

    Sivas ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı #2


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