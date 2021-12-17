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    Sivas'taki göl yeniden su tuttu

    Kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Kellah Göl'ü , son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden su tuttu.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 10:35
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    Sivas'taki göl yeniden su tuttu

    Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü, yaz aylarında korkutan manzarasıyla görüntülenmişti.

    KURAKLIK ÇEKİYORDU

    Kuraklıktan nasibini alan göl, yağışların azalması ve beslendiği su kaynaklarının kuruması ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

    YENİDEN SU TUTTU

    Kuruyan göl, tuz tabakasıyla kaplanarak beyaza bürünmüştü. Kellah Gölü'nün şu günlerdeki görüntüsü ise sevindirdi.

    Kentte son günlerde yağmurun etkili olmasıyla birlikte göl yeniden su tuttu.

    Tarım arazilerinin sulanması gibi çeşitli alanlarda kullanılan Kellah Gölü'nün su tutması mutlu etti. Göl, drone ile görüntülendi.

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