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    Sivas'taki gölde sevindiren manzara

    Ulaş Göl'ünde geçtiğimiz aylarda suların çekilmesiyle toplu balık ölümleri yaşanırken, gölün yeniden su tutması sevindirdi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:43
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    Sivas'taki gölde sevindiren manzara

    Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Göl'ünde, geçtiğimiz aylarda suların çekilmesi ile adeta çevre felaketi yaşanmıştı.

    2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Göl'ünde yaşanan toplu balık ölümleri korkutmuştu.

    YAĞIŞLAR SU SEVİYESİNİ ARTIRDI

    Şu günlerde yağan yağmurlar ve göle yapılan takviye ile göl yeniden su tutmaya başladı. Ürküten görüntüler ortadan kayboldu.

    Gölde endişe duyulan canlı yaşamının da normale döndüğü gözlendi.

    "BALIK ÖLÜMLERİ AZALDI"

    İlçe sakinlerinden Gökhan Güneş, gölde su seviyesinin yarı yarıya arttığını belirtip, "Son zamanlarda yaz mevsiminde bayağı bir kuraklık olmuştu. Balık ölümleri olmuştu. Göle tekrar su bağlandı. Su seviyesi eskisine oranla bayağı arttı, balık ölümleri de azaldı. Yüzde 50 oranında arttı. Yağışlarla birlikte daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

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