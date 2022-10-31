SİYAD'dan Boğaziçi Film Festivali'ne tepki

Boğaziçi Film Festivali'nde aldığı ödülü, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'in konuşması sonrası Boğaziçi Film Festivali'ne sektörden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'de gündem oluşturdu..

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Fincancı, tepkilerin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ödülünü TBB Başkanı'na ithaf etmişti

Gündemdeki yerini koruyan tutuklama sonrası Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper konuşmasında, TTB Başkanı Fincancı'yı savunarak "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum." dedi.

Ödül töreninde yaşanılanlardan sonra sinema sektöründen tepkiler gelmeye devam ediyor..

SİYAD: Festivale jüri görevlendirmeyeceğiz

Boğaziçi Film Festivali'ni kınayan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), jüri görevlendirmeyeceğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Boğaziçi Film Festivali'ne önümüzdeki yıllarda SİYAD jürisi görevlendirmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz." denildi.

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Onat Kutlar PKK'nın saldırısında hayatını kaybetmişti

Öte yandan İstanbul Film Festivali kurucu üyelerinden olan şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar, 1994 yılında PKK terör örgütünün Taksim'de bir kafeye düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.