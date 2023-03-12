Siyasal İletişimci Ferhat Murat açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na yüzde 2 oy getirir Cumhur İttifakı gün geçtikçe genişlerken, Yeniden Refah Partisi'nin de dahil olması bekleniyor. Ferhat Murat, Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka yüzde 1.5 ila 2 oy getireceğini söyledi.

Türkiye'de seçim maratonu hızla devam ediyor.

Tarih, 14 Mayıs olarak kesinleşirken, seçime tam olarak 63 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ına adaylığı aylar öncesinde belirlenirken, Millet İttifakı seçim arefesinde adayını duyurdu.

İttifak içi ittifak formülü

Partiler seçim hazırlığına başlarken, ittifak içi hareketlenmeler başladı.

6'lı masanın bir ayağı olan Saadet Partisi, ittifak içi ittifak formülü ile milletvekillerine oynamayı planlıyor.

Cumhur İttifakı genişliyor

Bir diğer yandan Cumhur İttifakı da genişliyor.

AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nden oluşan ittifaka HÜDA-PAR da katıldı.

HÜDA-PAR'ın da Cumhur İttifakını destekleyeceği kamuoyuna duyurulurken, gözler Yeniden Refah Partisi'ne çevrildi.

Saadet seçmeni Yeniden Refah'a yöneldi

Millet İttifakı'na katılarak bir kesimin güvenini ve oyunu kaybeden Saadet Partisi'nin bir kısım seçmeni, Yeniden Refah Partisi'ne yöneldi.

AK Parti, Grup Başkanvekili Binali Yıldırım bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Binali Yıldırım, görüşmenin olumlu yönde ilerlediğini aktarmıştı.

Bir diğer yandan konu haber kanallarına taşındı.

Haber Global'in Müzakere programına katılan Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na getirisine değindi.

Yüzde 1.5-2 seviyesinde oyu var

Murat şu ifadeleri kullandı;

Yeniden Refah Partisi oy olarak da çok ciddi, ilk kurulduğu günden bu yana yüzde 1.5, 2 seviyesinde oyu var. Bu noktada Cumhur İttifakı'na katkı sağlayacaktır.

Saadet Partisi seçmeni Yeniden Refaha yöneldi