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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanırken siyaset arenasında hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

Seçmenler, adayların düzenlediği mitinglerle kararlarını netleştirirken, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den 2 gün kala yeni bir karar geldi.

İnce, son günlerde hakkında çıkan iddiaların ardından bugün yaptığı açıklamasında adaylıktan geri çekildiğini açıkladı.

Bunun üzerine seçim programlarında gündem yeniden şekillendi.

Bu süreçte süreci yakından takip ederek konuklarını ağırlayan Ensonhaber YouTube kanalındaki Gündem Özel programı, İnce'nin kararını değerlendirdi.

İlker Koç'un sunumu ve araştırmacı yazar Sevda Türküsev'in, canlı yayında Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat'a Muharrem İnce'nin kararını yöneltti.

Konuya ilişkin yeni bir bakış açıcı getiren Murat, önemli açıklamalarda bulundu.

Koç'un, "Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi… Bu olay kime yarar?" sorusuna yanıt veren Ferhat Murat, şöyle konuştu:

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında engel teşkil eden isimlere karşı terör örgütlerinin ciddi bir yardımcılığını görüyoruz. 2018'de Muharrem İnce Sayın Erdoğan ile yarışmıştı. Ancak böyle kumpas tarzı gerçek olmayan içeriklerle bel altı bir vuruş gerçekleşmemişti. Ancak şu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip görüldüğü için 45 gündür çok ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade etti kendisi. Erdoğan'ın da 20 yıldır buna benzer defalarca saldırı altında olduğunu da unutmamak lazım. 'Bünyem çok dayanıklıymış' dedi. Sayın Erdoğan'ın dayanıklılığını da bir kenara koymak lazım. Dezenformasyonun daha da abartıldığı süreci yaşadı bizatihi.



Liderlik sonradan eğitimle elde edebileceğiniz bir özellik değil.

Kime yarar?.. Açıkçası bu sürecin Cumhur İttifakı'na yaradığı kanaatindeyim. İnce'nin oylarını ciddi derecede aldığı yer, özellikle muhalefet bloğuydu. Birincisi Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını benimsemeyen çok ciddi bir kesim var. Kendisini Cumhurbaşkanı olarak istemeyen bir kesim var. Bu kesim bu memnuniyetsizlikten dolayı aynı zamanda 7’li koalisyonun HDP görüntüsünün altılı masa ile dönüşmesiyle verilen görüntüden ciddi rahatsızlık grup da var.