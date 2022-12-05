Siyasi partilerden 2023 asgari ücret zam önerileri

İyi Parti yeni asgari ücretin en az 9 bin 200 TL olması gerektiğini söylerken, CHP'den 10 bin HDP'den ise 12 bin TL'lik öneriler geldi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesine az bir zaman kaldı.

2022 yılında 2 kez düzenlemeye gidilen asgari ücret, 2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Gerçekleştirilen 2 zammın ardından gözler şimdi de 2023 yılındaki asgari ücret artışına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önce 7 Aralık'ta, ardından da 14 Aralık'ta yapacakları ikinci toplantıyla birlikte 2023 yılının yeni asgari ücret tutarı belirlenmiş olacak.

Hal böyleyken asgari ücret zammına ilişkin siyasi partilerden öneriler gelmeye başladı.

CHP: 10 bin TL

Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, talebini, "10 bin liranın altında olmaması lazım. Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı, bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira. 1,7’den 4,5’a çıktı. Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor." ifadeleriyle açıkladı.

HDP: 12 bin TL

Bir diğer talep ise HDP'den geldi. HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise, “Yapılan zammın hemen eridiğini düşünürsek, asgari ücretin ev kirasına yetmediğini de düşünürsek, yoksulluk verilerine göre şu anda en azından 12 bin TL olması gerekir.” şeklinde konuştu.

İyi Parti: 9 bin 200 TL

Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, son olarak İyi Parti de yeni asgari ücret önerisini yaptı.

İyi Parti'de yapılan değerlendirmelerin sonucunda asgari ücretin en az 9 bin 200 TL olması gerektiğini belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Ekonomi kurmaylarımız bugün başkanlık divanı toplantımıza İyi Parti’nin asgari ücret konusundaki görüşlerini getirdiler. En az 9 bin 200 TL olması gerektiğini düşünüyoruz. İyi Parti olarak önerimiz de 9 bin 600 TL’dir." şeklinde konuştu.