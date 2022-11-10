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    Siyasilerden 10 Kasım mesajları

    Siyasi isimler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:01
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    Siyasilerden 10 Kasım mesajları

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı...

    10 Kasım 1938'de gözlerini sonsuzluğa yuman Mustafa Kemal Atatürk, yurdun dört bir yanında saygı ile anılıyor.

    Sanat camiasının yanı sıra, siyasi isimler de Atatürk'ü Anma Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu.

    İşte o paylaşımlar...

    Recep Tayyip Erdoğan

    "İstiklâl mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ömer çelik Devletimizin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyoruz… Ruhu şad olsun…"

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #1

    Meral Akşener

    "Biz her #10Kasım’da; 57 yıllık kısacık ömrüne yüzlerce yılı sığdıran, Vatan ve millet davasına adanmış koskoca bir yüreği selamlarız. Şükran, saygı ve rahmetle… ∞"

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #2

    Kemal Kılıçdaroğlu

    "Sözün Sözümüz"

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #3

    Ümit Özdağ

    "Tarih O’nu bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmış ve dünya O’nun manevi şahsiyeti önünde saygıyla eğilmiştir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. İlkeleriyle bir milleti yaşatmaya devam eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü şükran ve minnetle anıyorum."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #4

    Süleyman Soylu

    "Yaşamıyla, verdiği mücadeleyle; devrinin hakim güçlerinin, mağrurlarının, "tek dişi kalmış canavar"larının, sömürgeci hesaplarını altüst eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünün idraki içindeyiz."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #5

    Fahrettin Altun

    "Vatan ve millet aşkıyla Türkiye Yüzyılı için çalışıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkarak daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Rahmet ve minnetle… "

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #6

    Murat Kurum

    "Bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Milî Mücadelenin önderi İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum. Ruhu şâd olsun."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #7

    Fahrettin Koca

    "10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan, Kurtuluş Savaşımızdan itibaren umut bağlanarak kazandığı eşsiz sevgi ile hatırlanacak olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #8

    Vahit Kirişçi

    "Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı ve minnetle yâd ediyorum."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #9

    Nureddin Nebati

    "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yılında rahmetle anıyorum."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #10

    Derya Yanık

    "Cumhuriyetimizin bânîsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #11

    Vedat Bilgin

    "Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #12

    Mevlüt Çavuşoğlu

    "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kurduğun Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır! Ruhu şad olsun."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #13

    Mehmet Kasapoğlu

    "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygıyla ve rahmetle yâd ediyorum."

    Siyasilerden 10 Kasım mesajları #14


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