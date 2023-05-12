Soğanın kilo fiyatı 7,5 liraya düştü Son dönemde artan soğan fiyatları düşüşe geçti. Marketlerde soğanın kilo fiyatı 7,5 liraya kadar geriledi.

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Son dönemde artan soğan fiyatları tartışma konusu oldu.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, elinde soğanla video çekti ve artan fiyatlardan dolayı halkı tercihleri konusunda yönlendirmeye çalıştı.

Ancak Millet İttifakı'nın bu politikası kısa süre içerisinde patladı.

Özellikle, verimli arazilerin bulunduğu Adana ve Bursa'da soğan hasadına başlandı.

31 Mart'tan bu yana devam eden hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6-8 liraya, 2'nci kalite soğan ise 3-4 liraya kadar geriledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirtirken, "Şu an soğanın tarlada toptan kilogram fiyatı 7-8 lira arasında. Hatay soğanı da Adana soğanından 1-2 lira daha fazla." diye konuştu.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini anlatan Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Marketteki yüksek fiyatlar 3-4 gün önce sökülen soğan fiyatları. Şu anda soğan tarlada tüccar tarafından kilogramı 6-8 liradan sökülüyor ve marketlere ulaşması 8-9 lira. Hal ve marketlerde 10-15 liradan satılacaktır. Fiyatlar 3-4 gün sonra yansır. Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek. Hatta benim bu 6-8 lira dediğim soğan en kalitelisi. 2'nci kalite soğanlar 3-4 liradan sökülüyor."

Erdoğan söyledi: Şimdi 7 buçuk liraya düştü

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da muhalefetin soğan fiyatları üzerinden algı yapmaya çalıştığını söyledi.

Erdoğan, "Ahlaksızlar patatesi domatesi 15-20'lara çıkardı. Şimdi 7 buçuk liraya düştü." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca soğan fiyatlarında yapılanlarla ilgili olarak da, "Şu seçimden sonra sıkıysa bu oyunları yapsınlar hepsi soluğu yargıda alacak." şeklinde konuştu.