Söğütlüçeşme’de 250 ağacın kesildiği iddiasına açıklama

Söğütlüçeşme Marmaray istasyonundaki alana AVM yapılacağı ve 250 ağacın kesildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ağaçların proje alanı içinde taşındığı belirtildi.

Son dönemde İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. çatısı altında hayata geçirilen‘Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi’ kapsamında 250 ağacın kesildiği iddia edildi.

Sosyal medyada da hızla yayılmasının ardından tepkiler de büyüdü. Projeye ilişkin şirketten yazılı açıklama geldi.

“Zeminde temellerinin sağlamlaştırılması çalışmaları yapılacaktır”

DHA’nın haberine göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” projesinin ilk etabı, ilave bir viyadük yapılması işidir. Aynı zamanda mevcut viyadüklerin iyileştirilmesi, deprem güvenliği açısından güçlendirilmesi ve zeminde temellerinin sağlamlaştırılması çalışmaları yapılacaktır. Mevcut viyadükler Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray sefer sayılarının artırılmasına yetmediği gibi yolcu güvenliği açısından da zaman zaman olumsuzluklara neden olmaktadır. Yüksek Hızlı tren sefer sayılarının ve Marmaray seferlerinin daha sık ve güvenli yapılabilmesi için inşa edilecek olan yeni viyadük projesi ve mevcut viyadüklerin güçlendirilmesi işi yaklaşık olarak 1 yıl içinde tamamlanmak üzere planlanmıştır. Söğütlüçeşme İstasyonu viyadükleri, Haydarpaşa Garı’nın kullanımı halinde de gerekli olan bir ihtiyaçtır."





“250 ağacın kesildiği iddiası doğru değildir”

Ağaçların kesildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Projenin ikinci etabında ise, yıllardır yaya girişinin bulunmadığı, izbe, atıl, denetim dışında kalan bir alan olarak güvenlik riski oluşturan viyadüklerin alt bölümlerinde giriş-çıkışın serbestçe yapılabildiği, tek katlı yiyecek-içecek ve Avrupa’daki benzer kentlerde bulunan sosyal ve kültür alanları kadar kaliteli bir mekân kazandırılacaktır. Tüm alanlarına sınırsızca ulaşılabilecek Söğütlüçeşme Tren İstasyonu projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye’yi de içine alan 650 bin metrekare büyüklüğündeki Yaşam Vadisi projesinin de içinde yer alacaktır. 2.Söğütlüçeşme projesi kapsamında 250 ağacın kesildiği iddiası doğru değildir. Çalışmalarda Türkiye’de ilk sayılabilecek bir uygulama ile ağaçlar proje alanı içerisinde taşınmaktadır.

“Söğütlüçeşme Viyadük İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşi” projesi kapsamında inşaat alanı içerisinde yer alan yeşil örtü ve ağaçlar konusunda Çevre Etki Değerleme (ÇED) Başvurusu döneminde 18 Şubat 2022 tarihinde görevli Orman Mühendisleri tarafından “Ağaç Rölöve Planı / Teknik Raporu” hazırlanmıştır."

“Yaklaşık 100 ağaç modern taşıma koşullarıyla, özenli bir şekilde proje alanı içerisinde belirlenen kısımlara taşınmıştır”

Rapora göre çalışmaların yapılacağı alanda 415 ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların bazıları kurumuş, sağlıksız, istilacı ve taşınması mümkün olmayan türler olarak değerlendirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alanda “Aday Anıt Ağaç” veya “Anıt Ağaç” niteliklerine sahip ağaç bulunmadığı görüşü de alınmıştır. Ağaçların büyük bir bölümünün yerinde korunacağı çalışmalar kapsamında, tüm ilgili makamlardan gerekli izinler alınarak, Türkiye’de ilk sayılabilecek bir uygulama ile yeni yapılacak viyadük ayaklarına denk gelen yaklaşık 100 ağaç modern taşıma koşullarıyla, özenli bir şekilde proje alanı içerisinde belirlenen kısımlara taşınmıştır.

“En az 350 ağaç daha dikilecektir”

Taşınan bu ağaçların, görevli peyzaj mimarları gözetiminde bakımları günlük olarak yapılmaktadır. Gelecek günlerde de sağlıklı ağaçların bir taraftan taşınmasına aynı şekilde devam edilirken, projenin bitirilme aşamasında İstanbul’un kent ve bölge dokusuna uygun olarak her biri en az 3-4 metre boyunda Akçaağaç, Dişbudak, Sakız, Erguvan, Akasya, Fıstıkçamı, Sedir, Servi türlerinden en az 350 ağaç daha dikilecektir. “Projenin ruhsatları alınmıştır” 10 Şubat 2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan projenin ruhsatları alınmıştır.

Söğütlüçeşme’de planlanan proje kapsamında, ÇED Yönetmeliği’ne uygun, proje detaylarını, arazi yapısını, ulaşım faktörlerini, bölge florasını detaylı çalışma ve raporlarla analiz eden ve çözüm önerileri getiren bir proje tanıtım dosyası Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Aynı zamanda bu dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elektronik ortamda paylaşımı ile tüm kamuoyunun erişimine açıktır.

Söz konusu dosya Bakanlık tarafından incelenerek, 06.07.2022 tarihinde 71280893 220-02 E-20221490 sayılı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alınmıştır. Yine planlanan proje arazisi için yapılan imar planı düzenlemelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmasını takip eden süreçte, mimari projeler oluşturularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10.02.2021 tarihinde 2021/43, 2021/44, 2021/45, 2021/46, 2021/47, 2021/48, 2021/49 numaralı yapı ruhsatları alınmıştır.”