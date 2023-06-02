CHP'li kadın AK Partili seçmeni hedef aldı: Saygı duymuyorum Seçim sonrasında hazımsızlığı süren muhalif kesim, sokak röportajımızda AK Partili seçmene nefret kustu. Bu vatandaşlara saygı duymadığını söyleyen muhalif kadın, "Benim oyumla onların oyu bir değil" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin seçim sürecinde Ensonhaber, yurdun dört bir yanında mikrofon uzattı.

Karadeniz'den başlayarak soluğu Güneydoğu Andolu'da alan ekibimiz, seçim sonrasında yeniden sahaya indi.

Röportajları ile ses getiren Ensonhaber'in bu seferki sorusu ise "Seçim sonuçlarından memnun musunuz, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" oldu.

Yeniden sözü vatandaşa bırakmak için ekibimiz Suadiye'ye gitti.

Ekibimize röportaj veren bir vatandaş, seçim sonuçlarından memnun olmadığını vurgularken, AK Partili seçmeni adeta aşağıladı.

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"Onlar özgürlük istemiyormuş, demokrasi istemiyormuş." cümlelerini, "Benim onlarla oyum bir değil." ifadeleri takip etti.

AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaret eden muhalif kesimi aratmayan o cümleler şöyle devam etti;

Mutlu değilim, biz durumu iyi olmayanları düşünürken onlar iyi geçiniyorlarmış, biz onlar adına üzülüyormuşuz, onlar özgürlük istemiyormuş, onlar demokrasi istemiyormuş biz onlar adına mücadele ediyormuşuz.

"Saygı duymuyorum"

Saygı duymak mı gerekiyor? Hayır, hiç saygı duymuyorum. Çünkü şunlarla karşılaşıyorum “Hayat çok pahalı” diyor o zaman neden AK Parti'ye oy verdiniz deniliyor, o zaman diyor ki iktidar değil muhalefet yaptı.

"Benim oyumla onların oyu bir mi?"

Şimdi böyle bir tezi savunan kişinin atmış olduğu oyla benim attığım oy bir mi? Ben bunu tartışırım. Buradaki eğitimsizliği tartışırım, sistematik olarak yönlendirildi halk, biz de daha nereye kadar çekeceğiz bilmiyorum ama yılmak yok devam etmek durumundayız hiç mutlu değiliz.

Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?