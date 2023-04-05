Son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Buna göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.8, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.2'te kaldı.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için zaman iyice daraldı. Vatandaşlar 39 gün sonra sandık başına giderek Türkiye'nin yeni yönetim kadrosunu belirleyecek. Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütürken, bir yandan da anketler gelmeye devam ediyor. AK Parti yüzde 38 ile ilk sırada Son olarak ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 38.8'lik oy oranıyla birinci sırada çıktı. CHP'nin oy oranı yüzde 23,2 çıktı AK Parti'nin ardından ise yüzde 23,2 ile CHP gelmekte. İyi Parti'nin oy oranı ise yüzde 8.9 olurken, HDP de yüzde 10,3'te kaldı. HDP ve İyi Parti'nin ardından MHP'nin ise yüzde 7,4'lük bir oy aldığı görülürken, yüzde 4,2 ile diğer sırayı Memleket Partisi aldı. Diğer partilerin toplam oy oranının da yüzde 7,2'de kaldı. Öte yandan sıralama şöyle: AK Parti: %38.8 CHP: %23.2 HDP: %10.3 İyi Parti: %8.9 MHP: %7.4 Memleket Partisi:%4.2 Diğer Partiler: %7.2