Son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? ASAL Araştırma'nın 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusunu yönelttiği ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.7'de kaldı.

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ASAL Araştırma son anket çalışması olan, 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nı yayınladı.

Ankette katılımcılara, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?' diye soruldu.

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiye sorulan ankette ilk sırayı AK Parti aldı.

AK Parti yüzde 33 ile ilk sırada

Katılımcıların yüzde 33.5'i oyunu AK Parti'ye vereceğini söyledi.

AK Parti'nin ardından katılımcıların yüzde 23.7'si oy tercinin CHP'den yana olacağını belirtti.

CHP yüzde 23'te kaldı: MHP üçüncü parti oldu

MHP, 10.2 ile üçüncü sırada yer alırken İyi Parti'nin oy oranı ise yüzde 9.1 oldu.

Beşinci partinin yüzde 8.4 ile HDP olurken, Yeniden Refah Partisi'nin oylarını artırmaya devam ettiği görüldü.

Yeniden Refah oyunu artırdı

Yeniden Refah'ın yüzde 3.5'luk oranının ardından bu kez de TİP geldi.

Yüzde 2.2'oy oranı olan TİP'i, yüzde 2 ile Zafer Partisi izledi.

Memleket Partisi yüzde 1.5'te kalırken BBP ise 1.1 kaldı.

Son olarak diğer partilerin toplam oy oranının da yüzde 4.8'lik oyunun olduğu saptandı.