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    Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı

    Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde hain terör örgütünü bitireye yönelik, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu" başlatıldı.
    • 04.11.2022 - 09:35
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    Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı

    Kahraman Türk askeri teröristlere geçit vermiyor.

    Her gün farklı bölgelerde yapılan operasyonlarla kahraman Türk askeri teröristlerin leşini çıkartıyor.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla yeni bir operasyonun daha düğmesine basıldı.

    4 ilde operasyon başlatıldı

    Farklı illerde başlatılan operasyonlarda terör örgütü mensuplarına nefes aldırılmıyor.

    Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu" başlatıldı.

    Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı #1

    Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı #2

    Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı #3


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