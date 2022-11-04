Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı

Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde hain terör örgütünü bitireye yönelik, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu" başlatıldı.

Kahraman Türk askeri teröristlere geçit vermiyor.

Her gün farklı bölgelerde yapılan operasyonlarla kahraman Türk askeri teröristlerin leşini çıkartıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla yeni bir operasyonun daha düğmesine basıldı.

4 ilde operasyon başlatıldı

Farklı illerde başlatılan operasyonlarda terör örgütü mensuplarına nefes aldırılmıyor.

Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu" başlatıldı.