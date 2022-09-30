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    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelini 25 Ekim’de 17 ilde atacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 10:23
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    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçirildi.

    Kısa süre içerisinde temeller atılacak.

    Tarih: 25 Ekim

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 5 bin konutun temelinin 25 Ekim tarihinde atılacağını açıkladı.

    Temel atılacak 17 il

    5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

    5 bin konut yapılacak

    “Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim’e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız.”

    Yeni görseller ilk kez paylaşıldı

    Bakanlık tarafından “İlk Evim” projesiyle ilgili yeni görseller de, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #1

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #2

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #3

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #4

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #5

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #6

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #7

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #8

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #9

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #10

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #11

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #12

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #13

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #14

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #15

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #16

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #17

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #18

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #19

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #20

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #21

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #22

    Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak #23


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