TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, ilk kuraların 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını duyurdu.

Dar gelirli vatandaşlara adeta nefes olan sosyal konut projesinde başvurular geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Duyulduğu günden bu yana yoğun ilgi gören projede, vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuldu.

Birçok yeniliğin de yer aldığı konut projesinde, ilk kez gençlere özel kontenjan ayrıldı.

Resmi müracat sayısı 5 milyon

8 milyona yakın kişi başvururunun yapıldığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

2 yılda tamamlanması hedeflenen konutların ilk temeli, geçtiğimiz günlerde 17 ilde atıldı.

İlk kuraların tarihi belli oldu

Öte yandan ilk etapta inşa edilecek 250 bin sosyal konutun 50 bininin İstanbul'a yapılacağını belirtilmişti. Yine 50 bin arsanın da İstanbulluların hizmetine sunulduğu açıklandı.

Dev projede gözler kura çekim gününe çevrildi.

"7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi duyurdu.

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde konutların ilk kuralarının çekileceği illeri ve tarihleri açıkladı.

Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım’a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim’de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Sosyal konut projesinde ilk kuraların tarihi belli oldu VİDEO



"Tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız"

Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.



