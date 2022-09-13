Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların yarın başlayıp ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde sona gelindi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev projeyle ekonomiye ilişkin hareketlilik daha da artmış olacak.

422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100 bin yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor.

TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı.

Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler öncelikli olacak

Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.

Dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak konut projesiyle 81 ilde inşa edilecek konutlara kira öder gibi taksitlerle sahip olunabilecek.

Hane halkının gelir dengesini bozmayacak cüzi miktardaki taksitlerle ucuza ev sahibi olunacak.

Sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Başvurular yarın başlıyor

Öte yandan ucuz konut projesinin detaylarına ilişkin bilgiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı.

TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Ekim sonuna kadar sürecek

Buna göre; başvurular 14 Eylül'de başlayacak ve ekim ayının sonuna kadar sürecek.

Son olarak TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

En fazla konut İstanbul'da yapılacak

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlendi

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.