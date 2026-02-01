Sosyal medya fenomeni Cem Özkök paylaştı: Caminin tuvaletinden pislikler akıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntü...

Temizlik yaptığı sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Dijital İçerik Üreticisi Cem Özkök'ten sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi.

Daha önce şadırvan temizliği yaparak takdirleri toplayan Özkök, bir kez daha camiye ayak bastı.

HEM PİS HEM DE ÜCRETLİ OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul'da bulunan bir caminin tuvaletinden video yayınlayan Özkök, tuvaletlerin ücretli olmamasına dikkat çekti.

Kokudan konuşamadığını belirten, "Sifonlar çekilmemiş, duvarlardan pislikler akıyor" dedi.

"NAMAZ KILIP, ABDEST ALDIĞIMIZ YER NASIL BÖYLE OLABİLİR"

Daha önce 'Allah temiz olanı sever, hayırda yarışalım.' diyerek temizlik yaptığı anları kaydeden fenomen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Nasıl olur ki, namaz kıldığımız ve abdeste aldığımız yere ait olan bu tuvalet bir de ücretli olup nasıl bu kadar kötü halde olabilir.

"SİFONA BASAMAYACAK KADAR ACİZLER"

Özkök, paylaştığı videoya "Midesi kaldırmayanlar izlemesin" notunu düşerken 3 arkadaşı ile beraber temizliğe başlayacaklarını belirtti.

Videoda tuvaletteki hijyen eksikliği gözler önüne serilirken Özkök'ün "Çoğunun sifonuna biz bastık. Pis insanlar ayıp sizlere. Sifona basamayacak kadar acizler. Evinizi düşünemiyorum!" notu ayrıca dikkat çekti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler, sosyal kısa sürede gündem olurken kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Özkök'ün arkadaşları ile beraber insiyatif alarak durumu kamuoyuna sunması ise takdir topladı.