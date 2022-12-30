Fenomen Bulut Aktuğ, sosyal medya platformlarından yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla videolardaki kişilere şantaj yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Gaga Bulut' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Bulut Aktuğ'un paylaşımları mercek altına alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeniden harekete geçerek, paylaşımlarıyla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı.

Gözaltına alındı

26 yaşındaki fenomenin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

Burada gözaltına alınan Altuğ'un evinde yapılan incelemelerde çelik kasada 500 bin lira değerinde altın ve para bulundu.

Şantajcılığı meslek haline getirdiği tespit edildi

Öte yandan Altuğ'un, sosyal medya plarformlarında cinsel içerikli videolar paylaşarak videolardaki kişilere görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı belirlendi.

İHA'nınaktarımına göre; Altuğ’un videoları gönderenlerden ve videodaki kişilerden para istediği ve şantajcılığı meslek haline getirdiği belirlendi.

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı VİDEO



Görüntüleri arşivlediği ortaya çıktı

Ayrıca alınan müşteki ifadeleri ve şüphelinin ikametinde yapılan arama esnasında bulunan materyaller içerisinde yapılan incelemeler ve internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarından, Altuğ’un vatandaşları bilerek ve isteyerek tuzağa düşürdüğü, temin ettiği görüntüleri kendi kurucusu olduğu grupta paylaştığı ve arşivlediği, depoladığı görüntüler ile mağdur vatandaşlardan yardım adı altında yönlendirme yaptığı hesap ve şahıslara para göndermesi karşılığında sileceğini beyan ederek vatandaşları tehdit ederek şantaj yaptığı tespit edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.