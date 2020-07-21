Sosyal medya yasa teklifi Meclis'e sunulmak için hazır

AK Parti tarafından Almanya modelinden örnek alınarak hazırlanan düzenleme 11 madde içeriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesi yapılması çağrısı üzerine 11 maddelik teklif hazırladı.

Sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci bulundurma, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ağlara yaptırım içeren düzenleme Meclis kapanmadan önce çıkarılacak.

ALMANYA MODELİ

AK Parti’nin Almanya modelini inceleyerek hazırladığı öğrenilen teklif için Cumhurbaşkanlığı’nda son bir toplantı yapıldı.

AK Parti Meclis grubundan yöneticilerin de katıldığı toplantıda Meclis tatile girmeden önce bir düzenleme yapılması konusunda karara varıldı.

MHP İLE İSTİŞARE

11 madde olduğu öğrenilen teklif ilk olarak MHP ile istişare edildi.

Bugün için diğer partilerden teklifin içeriği ile ilgili bilgi vermek için randevu talep edildi.

YER ALAN MADDELERDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE;

1- Sosyal medya yasa teklifi ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK

2- Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacak.

3- Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ BULUNDURULACAK

4- Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de temsilci bulunduracak.

5- Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

48 SAAT İÇERİSİNDE DÖNÜŞ YAPMA ZORUNLULUĞU

6- Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara 48 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak.

GERİ DÖNÜŞ YAPMAYANA PARA CEZASI

7- Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek.

8- Ağ sağlayıcıları cevap vermedikleri takdirde 5 milyon TL, raporlar ve istatistiki bilgi verilmediğinde 10 milyon TL, verilerin Türkiye’de barındırılmadığının tespit edilmesi halinde ise 50 milyon TL para cezası öngörülüyor.



9- Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime 48 saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

3 VE 6 AYDA RAPORLAMA

10- Sosyal medya platformlarına içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve başvurulara yönelik yapılan işlemlere ilişkin olarak 3 ve 6 ayda raporlama yükümlülüğü konulması planlanıyor.

