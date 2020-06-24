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    Sosyal medyada konuşulan doğum günü videosu

    Sosyal medyada paylaşılan bir doğum günü kutlaması videosundaki görgüsüzlük, izleyenlere pes dedirtti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 15:25
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    Sosyal medyada konuşulan doğum günü videosu #1

    Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir doğum günü kutlaması videosu izleyenleri şaşkına çevirdi.

    PASTANIN İÇİNDEN 20 ADET 100 LİRALIK BANKNOT ÇIKTI

    Videoda doğum günü kutlanan kişinin, varak süslemeli bir doğum günü pastasındaki 'canım kızım' yazısının altından yaklaşık 20 adet 100 TL'lik banknot çıkardığı görüldü.

    Sosyal medyada konuşulan doğum günü videosu- İZLE

    İZLEYENLER 'GÖRGÜSÜZLÜK' DEDİ

    Görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

    Video, sosyal medyaya düşmesinin ardından izleyenler tarafından "Görgüsüzlük" olarak nitelendirildi.

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