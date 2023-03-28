Sosyal medyayı salladı: ŞOK Market 111 bin TL'ye bilgisayar satacak! ŞOK market tarafından yayınlanan yeni katalogta 111 bin TL'lik bir bilgisayarın yer alması dikkat çekti. ŞOK marketin 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yayınlandığı kataloğunda raflarında 2 yıl garantili 111 bin TL'lik bir bilgisayara yer verileceği duyuruldu.

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Şok’un yeni aktüel kataloğunda görülen bilgisayar tüketiciyi şaşırttı. Bilgisayar gibi farklı elektronik eşyalara da kataloglarında yer veren Şok market, bu hafta ASUS parçalı bilgisayarları kataloğuna taşıdı.

ŞOK Market 111 bin TL'ye bilgisayar satacak

29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında en güçlü ekran kartı olarak bilinen NVIDIA GeForce RTX 4090’a yer veren bir bilgisayar satması beklenen Şok Market, yüksek kaliteli bu cihazı 111 bin TL'ye satacak.

Tüketicilerin ilgi ve merakla takip ettiği bilgisayarın özelliklerinin ise şöyle olduğu biliniyor:

İşlemci: Intel i7-13900K

Depolama: 2 TB SSD (modeli bilinmiyor)

Güç kaynağı: ASUS 1200W 80+ Platinum

Kasa: ASUS Helios ATX MidTower (Siyah)

Ekran kartı: ASUS RTX4090 24 GB (modeli bilinmiyor)

Anakart: ASUS Z790 DDR5 ATX (modeli bilinmiyor)

RAM: 2x16 GB DDR5 (modeli bilinmiyor)

Şok marketin bu hafta mağazalarında başka bilgisayarlar da satması bekleniyor. Marketin satışına başlayacağı bilgisayarlar arasında fiyatları 10.799 TL ile 34.499 TL arasında farklılık gösteren 7 değişik model daha bulunacak.