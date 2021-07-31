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    Sözcü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın provokastif amaçlarla kullanıldığına dikkat çekti.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 01:14
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    Sözcü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."

    Sözcü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız #1

    Sözcü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız #2

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