Sözcü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın provokastif amaçlarla kullanıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."