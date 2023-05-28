Sözcü yazarı Çiğdem Toker sokak çağrısı yaptı

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28 Mayıs'ta halkın seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın 17. zaferine imza attığı seçim gecesi muhalifler artık farklı yollara başvurmanının gerektiğini vurgulamaya başladı.

Sandıkla kazanamayanların aklına ilk sokakları karıştırmak geldi.

FOX TV'de seçim sonuçlarını değerlendiren Sözcü yazarı Çiğdem Toker, halkın sokağa çıkmasının zamanı geldiğini söyledi.

Toker, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Aslında şunu demek istiyorum. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin kendini diğer alanlarda ifade etmesini de desteklemek gerekir. Hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım.