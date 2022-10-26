Kamuda sayıları 560 bin kişiyi bulan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kapsamında hazırlıklar sürüyor. Peki,Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek,4B'li sözleşmeli personel kadroya geçecek mi?

Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personel, kadroya geçmek için yapılan çalışmalara gözünü çevirmiş durumda..

Kadrolu olmak isteyen personeller bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamaları takip ediyor.

Kadrolu olmak isteyen sözleşmeliler hakkında konuşan Vedat Bilgin, sözleşmeli personeller ile ilgili basında yer alan haberlerdeki yanlışlıklara vurgu yaptı.

Sözleşmeli çalışanlar ise bu açıklamanın hangi detayları içerdiğini merak etmeye başladı.

Bu kapsamda da, "Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek, 4B'li sözleşmeli personel kadroya geçecek mi?" sorusu gündem oldu.

Peki,Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek, 4B'li sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? İşte yanıtı....

Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ziyareti sırasında konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi.

Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız.

Çıkacak reel enflasyon nedir, ona göre değerlendireceğiz. Aralık ayında ortaya çıkan tabloya göre değerlendirmeyi yapacağız." dedi.

4B'li sözleşmeliler kadroya geçecek mi?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada 4b'li personellerin kadroya geçme durumuna değindi.

Tonbul açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Bizim hedefimiz büyük kitle 4B'li sözleşmeli personellerin kadroya geçmesidir. Belediyelerde sözleşmeliler var.

Bir de işçi statüsünde çalışanlar var. Belediyelerdeki sözleşmeli personelleri de kast ediyoruz fakat işçi statüsünde çalışan daha farklı, kamu idarelerinde de var”