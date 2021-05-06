Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşı tedariki devam ederken Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı için de bilgi verdi. Peki, Sputnik V aşısı ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda Türkiye'nin 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumda olduğunun altını çizen Bakan Koca, aşı tedariki devam ederken Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı için de bilgi verdi.

Acil kullanımına onay verilen Sputnik V aşısı sevkiyatının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Peki, Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? İşte, Rus aşısı ile ilgili Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunnd,a Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Daha fazla aşı temin edildikçe aşılanma oranının artacağını söyleyen Bakan Koca, "En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

SPUTNİK V AŞISININ ÖZELLİKLERİ

Dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edilen Sputnik V, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsten (Viral vektör) alınan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşeni (rAd26 ve rAd5) içermektedir.

Şempanzelerde grip hastalığı yapan bir virüs olan adenovirüsün genetik olarak koronavirüs proteini ile desteklenerek insana verildiğinde bağışıklık sağladığı teorisi üzerine kurulu olan bu tip aşılar; yıllardır ebola, zika, chikungunya gibi viral hastalıklara karşı denendiği için uzun süredir Faz 3 aşamasında bulunuyordu.

Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmanın yanı sıra zayıflatıldıklarından insanlarda hastalık yapmıyor. Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.

Söz konusu özelliklere sahip "Sputnik V" aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları, şubat ayında tıp dergisi "The Lancet"te yayımlandı.

Gamaleya Enstitüsü araştırmacıları, 20 binden fazla deneğe iki doz aşı yapılan denemede, aşının ilk dozunun uygulanmasından 21 gün sonra tüm yaş gruplarında hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarı gösterdiğini belirtti.

Böylece Sputnik V'nin etkinliğini kanıtlamış Pfizer ve Moderna ile dünyanın en etkili üç aşısı arasına girdiği ifade edildi.

Aşı adayının kısa süren 1. ve 2. aşama klinik denemelerin ardından Eylül 2020'de, 3'üncü aşamaya geçildi. Aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.