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    Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de de üretilecek

    Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için onay çıktığı açıklandı.
    • AA
    • 19.04.2021 - 15:11
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    Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de de üretilecek

    Bir yandan yerli aşı çalışmaları devam ederken, bir yandan da alternatif aşılar için girişimler sürüyor.

    Son olarak Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için onay çıktı.

    SPUTNİK AŞISINA ONAY ÇIKTI

    Sıradaki hedef, Pfizer/BioNTech aşısının da üretimi.

    Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının toksisite testleriyle ilgili ara raporun alındığını belirtti.

    Kayıpmaz, aşı geliştirme aşamasında bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını ve firmanın başvuruyu yaparak onay aldığını açıkladı.

    BİONTECH AŞISIYLA İLGİLİ DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Öte yandan BioNTech aşısı için de Türkiye'de ortak üretim tesisi kurulması amacıyla görüşmeler sürüyor.

    Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye de de üretilecek #1

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