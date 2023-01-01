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    SSB, 2023'e yeni sistemin teslimatıyla başladı

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından milli imkanlarla tasarlanıp üretilen Elektronik Taarruz Sistemi’nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi.
    • 01.01.2023 - 14:32
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 14:39
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    SSB, 2023'e yeni sistemin teslimatıyla başladı

    Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi, muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir elektronik taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi.

    Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını içeren, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile Tek-Er konfigürasyonunda kullanılabilecek.

    SSB, 2023'e yeni sistemin teslimatıyla başladı

    Akıllı bilgisayarlarla kontrol ediliyor

    Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtası ile de kontrol edilebilecek.

    Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    SSB, 2023 e yeni sistemin teslimatıyla başladı #1

    "Güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak"

    İHA'nın haberine göre Demir, ‘GücünYüzyılı’ etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı’na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    SSB, 2023 e yeni sistemin teslimatıyla başladı #2

    SSB, 2023 e yeni sistemin teslimatıyla başladı #3

    SSB, 2023 e yeni sistemin teslimatıyla başladı #4

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