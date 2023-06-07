SSB'de Haluk Görgün, İsmail Demir'den görevi devraldı Savunma Sanayii Başkanlığına atanan Haluk Görgün, görevi eski Başkan İsmail Demir’den devraldı.

DHA

Yerli ve milli savunma sanayi için büyük uğraşlar veren Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanı olarak atanan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, bugün yapılan devir teslim töreni ile görevi Demir'den devraldı.

"Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz"

Görgün, "Ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir." dedi.

ASELSAN'dan açıklama yapılarak, Görgün'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

"Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: