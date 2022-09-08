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Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı

Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı

Kahve dükkanı zinciri Starbucks, nisan ayında gerçekleştirdiği yüzde 25'lik fiyat artışının ardından yüzde 23'lük bir zam daha yaptı.