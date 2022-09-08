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- Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı
Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 14:13
Tüm dünyanın ilgi gösterdiği kahve zinciri Starbucks, sevenlerini üzen bir duyuru yaptı.
Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri, fiyatlarına zam yaptı.
Zamla birlikte fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.
Güncel fiyatlar bugün itibarıyla müşterilerle de paylaşıldı.
Yeni fiyatlar
Buna göre;
Short Filtre Kahve: 20 TL
Tall Filtre Kahve: 22 TL
Americano: 26 TL
Latte: 29 TL
White Chocolate Mocha: 40 TL
Cool Lime: 37 TL
Caramel Frappuccino: 39 TL
Java Chip Frappuccino: 39 TL
Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.
Son zam nisanda yapıldı
Öte yandan Starbucks, son olarak nisan ayında kahve fiyatlarını artırmıştı.
Ünlü kahve zinciri, ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapmıştı.
Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam