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    Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı

    Kahve dükkanı zinciri Starbucks, nisan ayında gerçekleştirdiği yüzde 25'lik fiyat artışının ardından yüzde 23'lük bir zam daha yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 14:13
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    Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı

    Tüm dünyanın ilgi gösterdiği kahve zinciri Starbucks, sevenlerini üzen bir duyuru yaptı.

    Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri, fiyatlarına zam yaptı.

    Zamla birlikte fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.

    Güncel fiyatlar bugün itibarıyla müşterilerle de paylaşıldı.

    Yeni fiyatlar

    Buna göre;

    Short Filtre Kahve: 20 TL

    Tall Filtre Kahve: 22 TL

    Americano: 26 TL

    Latte: 29 TL

    White Chocolate Mocha: 40 TL

    Cool Lime: 37 TL

    Caramel Frappuccino: 39 TL

    Java Chip Frappuccino: 39 TL

    Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.

    Son zam nisanda yapıldı

    Öte yandan Starbucks, son olarak nisan ayında kahve fiyatlarını artırmıştı.

    Ünlü kahve zinciri, ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapmıştı.

    Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı #1

    Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam

    Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı #2


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