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- Starbucks ürünlerine yüzde 27 zam
Starbucks ürünlerine yüzde 27 zam
Kahveseverlerin ilk tercihi olan Starbucks, yılın ilk günlerinde zam haberi ile gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2023 - 09:18
- Güncelleme : 05.01.2023 - 10:57
Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks ürünlerine zam üstüne zam geliyor...
Kahveseverlerin uğrak noktası olan Starbucks, yalnızca Türkiye'de 500'den fazla şube açtı.
Starbucks, 2023 yılına zamla merhaba dedi.
Yüzde 27 zam
Yılın ilk günlerinde ürünlere yüzde 27 oranında zam geleceği konuşuluyor.
İşte 5 Ocak tarihinden itibaren geçerli olması beklenen ürünlerin yeni fiyat listesi;
- Küçük boy filtre kahve fiyatı: 32.00 TL
- Orta boy filtre kahve fiyatı: 36.00 TL
- Büyük boy filtre kahve fiyatı: 41.00 TL
- Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50.00 TL
- Americano küçük boy kahve fiyatı: 35.00 TL
- Küçük boy Caffe Latte: 39.00 TL
- Orta boy Caffe Latte: 45.00 TL
- Büyük boy Caffe Latte: 50.00 TL
- Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48.00 TL
- Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54.00 TL
- Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60.00 TL
- Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53.00 TL
- Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61.00 TL
- Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67.00 TL
- Türk çayı küçük boy fiyatı: 18.00 TL
- Türk çayı büyük boy fiyatı: 22.00 TL
- Türk kahvesi: 28 lira
- Duble Türk kahvesi: 32 lira