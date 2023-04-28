Sudan'dan 'Koca Yusuf' ile tahliye operasyonunun görüntüleri paylaşıldı Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar sonrası Türk Hava Kuvvetlerinin "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçağıyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşları, uçakta görevli personele sevgi gösterisinde bulundu.

AA

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmalar nedeniyle 170 Türk vatandaşının tahliye edildiği Türk Hava Kuvvetlerinin dün akşamki operasyonu görüntülendi.

Port Sudan Havalimanı'nda bekleyen Türk vatandaşları, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra uçağa alındı.

Yolcular, görevli askerleri alkışlayarak "en büyük asker bizim asker" şeklinde tezahürat yaptı.

"Sizleri vatanınıza kavuşturacağız"

Tahliye uçağının pilotu, İstanbul'a hareket etmeden önce yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağımıza hoş geldiniz. Türk milleti, devletimiz sizleri Sudan'da yalnız bırakmayarak Hava Kuvvetlerimizin nadide uçaklarından birini buraya gönderdi. Yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla sizleri vatanınıza kavuşturacağız. Bizler TSK mensupları ve Türk devleti olarak hiçbir Türk vatandaşımızı uzak bir ülkede çatışma içinde bırakmadık ve bırakmayacağız. Bizler her zaman görevimizin başındayız.

"Devletimiz var olsun"

Tahliye edilenlerden Enes Duymaz, çatışmalardan sonra evde kaldıklarını ve dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Sudan'da kalanlara Allah'tan yardım dileyen Duymaz, "Sudan çok zor bir dönemden geçiyor, kardeş kanı akıyor, inşallah tez zamanda kurtulur." diye konuştu.

Tahliye operasyonunda görev alanlara ve tüm devlet yetkililerine teşekkür eden Duymaz, "Devletimiz var olsun." dedi.

"Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu biliyorduk"

Sudan'da mobilya imalatı yaptığını belirten Mustafa Ünsaldı ise şunları anlattı:

15 Nisan'da atölyede çalışıyorduk, birden patlamalar meydana geldi. Yakın çevremize bomba düştü, uçaksavarlarla, silahlarla ateş edildi. Daha sonra eve gidip devletimizin bize yardım etmesini bekledik. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bir an önce bizi buradan çıkarmayı başardı. Mutluyuz. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu bildiğimizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz.

Türkiye Maarif Vakfı Sudan Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ise "Zor günlerdi gerçekten. Burada maalesef kardeşin kardeşi vurduğu bir dönemden geçtik." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki Türk yetkililerin vatandaşların tahliyesi ve ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yaptığını dile getiren Aslan, "Vatandaşlarımızın tahliyesi hususunda devletimize bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı özledik"

Sudan'da bir çimento fabrikasında çalışan Samet Gümüş de şu şekilde konuştu:

Devletimizden Allah razı olsun. Ülke şartları sıkıntılı. Kara yoluyla yaklaşık 800 kilometre yol geldik. Üç gün uykusuz kaldık. Çocuklarımızı özledik, onları da göreceğiz. Birkaç saat içinde yanlarında olacağız. Biz de heyecanlıyız.

Depremden sonra Sudan'a yerleşmişti

Sudan'da 18 yıldır ticaretle uğraşan Zahit Akay, eşi Dilek Akay ile tahliye edilen yolcular arasında yer aldı. Akay, şunları kaydetti:

Cumartesi günü silah seslerine uyandık, bir şey anlayamadık. İki güç, iki kardeş arasında çatışma çıktığını öğrendik. Neden çıktığını anlayamadık. Biz Sudanlıları seviyoruz, onlarla güzel işler yaptık. Allah yardımcıları olsun.



Sağ olsun askerimiz geldi, bizi şu anda Port Sudan'dan Türkiye'ye götürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kızı ve torununu kaybettikten sonra Sudan'da çalışan eşinin yanına geldiğini belirten Dilek Akay, "Ne umutlarla gelmiştim ama nelerle karşılaştım. Çok zor, Rabbim Sudan halkının yardımcısı olsun. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.