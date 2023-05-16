Süleyman Soylu: 15 gün sonra Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacağız

AA

Türkiye seçimlerin heyecanını yaşadı...

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından partisinin Fatih İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçimlerde milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirten Soylu, İstanbul 2. Bölge'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin birinci sırada yer aldığını söyledi.

28 Mayıs'ta da sandıklara sahip çıkacaklarını dile getiren Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Avukatlarımızı sandıklara biraz daha fazla getireceğiz. Her avukatımızın bu seçim kendi seçimidir. Partimize sahip çıkan, partimize müntesip olan ne kadar avukat varsa bu seçimlerde en önde olmalıdır. İki, Tayyip Erdoğan bu ülkeye ve hepimize 21 yıl hizmet etti. Şimdi biz 12 gün kesintisiz Tayyip Erdoğan'a, en az uyku uyuyarak, en çok çalışarak ve en çok insanlarımıza, hedef noktalarımıza giderek hizmet etmek zorundayız.