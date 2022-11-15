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    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada

    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:33
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    Türkiye, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısı ile sarsıldı.

    Ülkede yas havası sürerken teröre karşı tüm Türk halkı dik bir duruş sergiledi.

    Terör kurbanları toprağa verilip yaralıların da tedavileri devam ederken bir yandan da hain teröristler için operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    2 terörist sarı torbada

    Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Bakan Soylu, Ağrı kırsalında devam eden operasyondan gelen videoyu Twitter hesabından paylaştı.

    Soylu, videoyu, "Durmak yok. Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler." notu ile paylaştı.

    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada VİDEO

    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada #1

    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada #2

    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada #3

    Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada #4


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